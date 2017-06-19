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    Климкин прокомментировал вопрос о вступлении Украины в ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (592)

    (обновлено: )475012
    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина, вопрос вступления Украины в ЕС будет рассматриваться, когда стороны будут к этому готовы.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вопрос вступления Украины в Евросоюз будет рассматриваться, как только Киев и ЕС будут к этому готовы, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Profil.

    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли ранее сообщил, что соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября. С 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. В Киеве неоднократно выражали надежду, что в будущем станет возможным и перспектива вступления в ЕС.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    "Вопрос вступления в ЕС будет рассматриваться, как только мы и ЕС будем к этому готовы. Свобода передвижения является для нас важным достижением в контексте принадлежности к Европе", — сказал глава МИД Украины, текст интервью которого в понедельник приводит посольство Украины в Австрии.

    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

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    Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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