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    Парламенты Украины и США подписали Меморандум о сотрудничестве

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    По словам спикера Верховной Рады Украины, Меморандум детально определяет сферы для межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры, космоса.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Украина и США подписали Меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами, передает "Укринформ". 

    "Это важный документ, который закрепляет и структурирует сотрудничество между нашими парламентами", — заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий сразу после подписания документа.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Он подчеркнул, что Меморандум содержит "очень важную формулировку" по Украине.

    "В тексте Меморандума отмечается, что Украина является "форпостом" защиты западной демократии на фоне российской агрессии. Это важное понимание и признание роли Украины, которая защищает не только свою государственность, но и весь свободный мир", — отметил спикер.

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    Меморандум детально определяет сферы для межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры, космоса. Кроме того, документ охватывает вопросы сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, а также другие направления.

    До этого украинского-американское межпарламентское сотрудничество основывалась на меморандуме 1999 года, который способствовал расширению стратегических отношений между Украиной и США.

    Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что США готовы поддержать другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме "минского", если такой будет разработан..

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