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    Госсекретарь США: РФ и Украина могут договориться вне рамок "Минска-2"

    (обновлено: )27010
    По мнению Тиллерсона, "правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина могут прийти к решению по урегулированию кризиса вне Минских соглашений. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

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    "Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей", — заявил Тиллерсон.

    При этом он отметил важность выполнения Минских соглашений, пока не будут выработаны какие-либо другие договоренности.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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