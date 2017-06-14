Госсекретарь США: РФ и Украина могут договориться вне рамок "Минска-2"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина могут прийти к решению по урегулированию кризиса вне Минских соглашений. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

"Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей", — заявил Тиллерсон.

При этом он отметил важность выполнения Минских соглашений, пока не будут выработаны какие-либо другие договоренности.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.