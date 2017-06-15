наверх
15.06.201711:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Генсеки ООН и НАТО в июле посетят Украину

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (254)

    (обновлено: )93
    Ранее глава представительства альянса в Украине Александр Винников заявлял, что визит генерального секретаря НАТО и членов Североатлантического совета в Киев состоится 9-10 июля.
    1 / 2
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    FABRICE COFFRINI/AFP
    Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и генсек НАТО Йенс Столтенберг посетят Украину в июле, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

    Андрей Парубий о визите в США. Видео
    Канал на Youtube Голос Америки
    Парубий о НАТО, летальном вооружении и отношениях Украины и США

    Ранее в Киеве сообщали, что ожидают визита генсека ООН в ближайшее время. Также глава представительства альянса в Украине Александр Винников заявлял, что визит генерального секретаря НАТО и членов Североатлантического совета в Киев состоится 9-10 июля.

    "Сейчас у нас период очень сконцентрированной и сфокусированной политической активности. И я не могу не сказать об июле… Там тоже будет сразу ряд очень важных событий, поскольку у нас будет и генсек ООН, затем будет генсек НАТО, почти сразу будет саммит Украина-ЕС", — заявил Климкин журналистам, его слова приводит агентство УНИАН.

    Министр добавил, что "по плотности событий и по смысловой нагрузке это будет особый период".

    Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО. 

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Денис Пушилин
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы