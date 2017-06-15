Генсеки ООН и НАТО в июле посетят Украину

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и генсек НАТО Йенс Столтенберг посетят Украину в июле, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее в Киеве сообщали, что ожидают визита генсека ООН в ближайшее время. Также глава представительства альянса в Украине Александр Винников заявлял, что визит генерального секретаря НАТО и членов Североатлантического совета в Киев состоится 9-10 июля.

"Сейчас у нас период очень сконцентрированной и сфокусированной политической активности. И я не могу не сказать об июле… Там тоже будет сразу ряд очень важных событий, поскольку у нас будет и генсек ООН, затем будет генсек НАТО, почти сразу будет саммит Украина-ЕС", — заявил Климкин журналистам, его слова приводит агентство УНИАН.

Министр добавил, что "по плотности событий и по смысловой нагрузке это будет особый период".

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО.