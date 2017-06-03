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    Политика

    Климкин прибыл в Сингапур

    (обновлено: )41
    По данным МИД, программой визита Климкина предусмотрен ряд встреч с руководителями иностранных делегаций - участников форума, а также с сингапурскими чиновниками.
    Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 3 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Сингапур для участия в ежегодном саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщила пресс-служба МИД.

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    Отмечается, что это первое участие главы ведомства в ключевом саммите Азии по безопасности, который с 2002 года проводится в Сингапуре.

    По данным МИД, программой визита предусмотрен ряд встреч с руководителями иностранных делегаций — участников форума, а также с сингапурскими чиновниками.

    Напомним, в мае президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.​

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