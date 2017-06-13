Посол потребовал расследовать нападки на болгар под Одессой

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Посол Болгарии в Украине Красимир Неделчев Минчев осудил недавний инцидент в Болграде, где на памятнике болгарским ополченцам написали "Чемодан — вокзал — София", а также события в Белгород-Днестровском, когда облили зеленкой депутата-болгарина Василия Кащи, пишет местное издание "Трасса Е-95".

"Вопросы, которые возникают по этому поводу в Болгарии, связаны с событиями в регионе. Мы требуем тщательного расследования и наказания виновных", — подчеркнул посол на встрече представителей болгарского посольства с руководителем Одесской ОГА Максимом Степановым.

Степанов отметил, что Украина, как цивилизованное европейское государство, отреагировала "так, как нужно отреагировать".

Комментируя инцидент с Кащи, глава ОГА подчеркнул, что "реакция национал-патриотов не была связана с национальным принципом".

По его словам, это был ответ на определенную позицию депутата. "Реакция была бы такой же, даже если бы он был не болгарином, а гагаузом, русским, молдаванином, греком или украинцем. В любом случае, ведется следствие. Я еще раз хочу подчеркнуть, что никоим образом эти инциденты не касаются национальностей", — заверил он.

Ранее аналогичную обеспокоенность выразил и президент Молдавии Игорь Додон. Так молдавский лидер отреагировал на инцидент, который произошел 7 июня в Одессе. Группа националистов остановила автомобиль гражданина Молдавии с российской регистрацией. Увидев наклеенную на багажнике машины карту России, они набросились с оскорблениями на вышедшего из автомобиля гражданина Молдавии, снимая все это на камеру.