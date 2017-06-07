МИД направил РФ ноту протеста в связи с визитом Матвиенко в Крым

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Официальный Киев передал МИД России ноту протеста в связи с визитом в Крым российских должностных лиц во главе со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной незаконной поездкой в Автономную Республику Крым, которая является суверенной территорий Украины, группы высокопоставленных должностных лиц государства-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, которая состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права… В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении МИД Украины.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.