Поклонская: Украине "не дано понять, что Крым - это Россия"

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости Украина. Нынешняя киевская власть не способна понять и признать выбор крымчан в пользу России, так как для них "эта функция закрыта", заявила депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская.

"Нынешней киевской власти не дано ничего понять. По всей видимости, эта функция для них закрыта. Они уясняют только то, что им говорят определенные кукловоды. А понимать очевидные вещи — много ума не надо. Крым – это Россия, всегда так было, есть и будет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Проблема Киева, по ее мнению, в руководителях, но власть не пожизненна, скоро выборы.

"Я желаю украинскому народу, чтобы страна процветала и к власти в Украине пришли достойные люди. Главное, чтобы они там нашлись и им дали возможность прийти, чтобы их случайно, а может и не случайно, не арестовали или не убили", — подчеркнула депутат.

Крым был присоединен к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.