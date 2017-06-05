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    Россия

    Поклонская: Украине "не дано понять, что Крым - это Россия"

    (обновлено: )53991
    Депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская заявила,что руководство Украины не может признать выбор крымчан в пользу России.
    Пленарное заседание Госдумы РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн – РИА Новости Украина. Нынешняя киевская власть не способна понять и признать выбор крымчан в пользу России, так как для них "эта функция закрыта", заявила депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    "Нынешней киевской власти не дано ничего понять. По всей видимости, эта функция для них закрыта. Они уясняют только то, что им говорят определенные кукловоды. А понимать очевидные вещи — много ума не надо. Крым – это Россия, всегда так было, есть и будет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

    Проблема Киева, по ее мнению, в руководителях, но власть не пожизненна, скоро выборы.

    "Я желаю украинскому народу, чтобы страна процветала и к власти в Украине пришли достойные люди. Главное, чтобы они там нашлись и им дали возможность прийти, чтобы их случайно, а может и не случайно, не арестовали или не убили", — подчеркнула депутат.

    Крым был присоединен к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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