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    Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против Крыма - источник

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (365)

    (обновлено: )24204
    Источник в Совете Европейского Союза сообщил, что главы МИД стран-членов политического блока формально одобрят продление санкций против Крыма без обсуждения.
    Флаги Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, но формальное решение ожидается 19 июня, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo
    Google придется снять санкции с Крыма из-за соглашения с Россией

    Санкции против Крыма действуют до 23 июня.

    "Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", — сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения.

    Санкции в отношении Крыма были введены три года назад после присоединения полуострова к России и с тех пор автоматически продлеваются.

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