Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против Крыма - источник

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, но формальное решение ожидается 19 июня, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

Санкции против Крыма действуют до 23 июня.

"Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения.

Санкции в отношении Крыма были введены три года назад после присоединения полуострова к России и с тех пор автоматически продлеваются.