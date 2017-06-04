Госпогранслужба обвинила Россию в больших очередях на границе с Крымом

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. У контрольного пункта "Чонгар" на административной границе с Крымом — скопление машин. По состоянию на утро субботы, в очереди было около 100 автомобилей. Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко.

Какая обстановка на границе с полуостровом наблюдается на данный момент, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Принципиально ситуация на протяжении дня не изменилась. Сейчас там так же находится около 100 автомобилей. Причина скопления автотранспорта — российские подразделения на оккупированном полуострове проводят реконструкцию своего пункта пропуска, поэтому очень медленно оформляют транспортные средства. Скорость оформления составляет приблизительно 4-5 автомобилей в час", — отметил Слободян.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность, в связи с этим запрещается разводить костры и использовать пиротехнику.