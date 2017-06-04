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    Общество

    Госпогранслужба обвинила Россию в больших очередях на границе с Крымом

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (132)

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    Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "ГС" отметил, что скорость оформления автомобилей со стороны Крыма составляет приблизительно 4-5 машин в час.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. У контрольного пункта "Чонгар" на административной границе с Крымом — скопление машин. По состоянию на утро субботы, в очереди было около 100 автомобилей. Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко.

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    Учения ФСБ РФ на южном берегу Крыма

    Какая обстановка на границе с полуостровом наблюдается на данный момент, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

    "Принципиально ситуация на протяжении дня не изменилась. Сейчас там так же находится около 100 автомобилей. Причина скопления автотранспорта — российские подразделения на оккупированном полуострове проводят реконструкцию своего пункта пропуска, поэтому очень медленно оформляют транспортные средства. Скорость оформления составляет приблизительно 4-5 автомобилей в час", — отметил Слободян.

    Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность, в связи с этим запрещается разводить костры и использовать пиротехнику.

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