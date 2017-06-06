Российские Су-27 были подняты в воздух по тревоге в Крыму

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа России подняты в воздух по тревоге в Крыму для проверки боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО РФ Вадим Астафьев.

"Дежурные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге", — сказал Астафьев.

Отмечается, что боеготовность российских летчиков боевых истребителей проверил командующий войсками ЮВО РФ Александр Дворников в ходе своей рабочей поездки. В первый день своего визита на Крымский полуостров он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительного авиационных частей на аэродроме Бельбек.

По словам Астафьева, 1 июня под руководством Дворникова к проверке боеготовности привлечено более 6,5 тысяч военных и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, расположенные на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и Крыма. В настоящее время личный состав проверяемых подразделений отрабатывает тактические приемы и выполняет контрольные упражнения по огневой подготовке, вождению боевых машин и специальным дисциплинам боевой подготовки, добавил начальник пресс-службы.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.