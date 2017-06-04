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    Культура

    Группа "Крематорий" выступит в Киеве несмотря на концерты в Крыму

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (294)

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    Несмотря на выступление в Крыму организаторы международного музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве анонсируют выступление группы "Крематорий" в конце июня.
    Юбилейный концерт группы Крематорий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. На международном музыкальном фестивале Atlas Weekend, который состоится в Киеве в конце июня, выступит группа "Крематорий", которая давала концерт в Крыму в 2014 году. Анонс выступления российской рок-группы появился на сайте фестиваля.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    Сайт "Миротворец": путь от запрета до легализации

    8 марта 2015 года музыканты отыграли полноценную концертную программу в севастопольском клубе "Станция М", об этом свидетельствуют афиши и фотографии с мероприятия, размещенные в сообществе "Станции М" в заблокированной в Украине соцсети "Вконтакте".

    "Крематоорий" — известная советская и российская рок-группа. Лидер и вокалист, а также автор почти всех песен — Армен Григорян. Наибольшую популярность группа получила в 90-х. В последние два года, группа переживает ренессанс. 1 апреля 2016 г. в "Чартовой дюжине" "Нашего радио" состоялась премьера нового сингла "Жизнь", позже занявшего первое место хит-парада. Осенью того же года "Крематорий" записывает новый концептуальный альбом "Люди-невидимки", и в октябре отправился в четвертый мировой тур.

    Ранее сообщалось, что известный российский музыкант и певец Леонид Агутин попал в базу данных сайта "Миротворец".

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