Порошенко назвал "убедительной победой" решение суда по иску к "Газпрому"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" — убедительная победа в защите интересов Украины. Об этом Петр Порошенко сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, сообщает пресс-служба президента Украины.

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"Наши совместные действия, усилия — и команды НАТО, и юридических представителей, и команды МИД, которая также оказывала большую помощь, позиция Администрации президента и правительства сегодня позволили нам выйти на этот результат. Я поздравляю с этим вас и поздравляю весь украинский народ, что наконец-то мы имеем защищенные интересы государства, по крайней мере в чрезвычайно важной энергетической сфере", — сказал Порошенко.

"Я могу констатировать, что это наша убедительная победа в защите интересов Украины", — добавил он.

Порошенко отметил, что украинская команда с первых дней заняла позицию убедительной аргументации в Стокгольмском суде по защите интересов Украины.

"Первое – это несправедливость и отсутствие рыночности в принципе "бери или плати", — констатировал президент, отметив, что такой пункт был отражен в украинском контракте, но отличался от принципов, которые были зафиксированы в европейских контрактах.

"Вторая позиция, которую я считаю важной, – это то, что наконец-то газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину и источником коррупционных сделок для представителей бывшей украинской власти. Наконец цена на газ формируется по рыночному принципу, и это — наше безусловное достижение", — подчеркнул Порошенко.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.