ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений с участием России

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений "Славянское братство — 2017". Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

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"Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах (…) Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности", — сказал он.

По словам Лысенко, "любые учения являются возможной угрозой".

Ранее сообщалось, что украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии.