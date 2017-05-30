Нацгвардия провела масштабные учения в Запорожской области

Пресс-служба Национальной гвардии Украины

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина Украина. Нацгвардия Украины провела антитеррористические учения в Запорожской области, сообщила во вторник пресс-служба силового ведомства.

"В Запорожской области проводились командно-штабные учения по теме "Подготовка и проведение контрдиверсионной, оперативно-поисковой операции", организованные антитеррористическим центром при УСБ Украины в Запорожской области в котором непосредственное участие принял личный состав взвода специального назначения воинской части 3033", — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель учений — проверить уровень координации действий военных и правоохранительных органов в нештатных ситуациях.

"По условиям учений диверсионно-террористическая группа подорвала один из объектов жизнеобеспечения воинской части и исчезла в неизвестном направлении. Задачей правоохранительных органов было локализовать последствия взрыва, определить приметы злоумышленников, установить их местонахождение и задержать", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии.

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