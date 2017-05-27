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    Общество

    Украинские военные примут участие в учениях в Германии

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    Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Украинские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях "Combined Resolve 8" в Германии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

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    Как сообщается, сводное механизированное подразделение оперативного командования "Юг" прибыло на полигон Хохенфельс.

    "В течение следующих трех недель украинские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях "Combined Resolve 8". В ходе учений с ними будут проведены занятия по особенностям ухода за местностью и зданиям, проведению разминирования в пешем порядке, на машинах", — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны также сообщили, что украинские военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений.

    Ранее сообщалось, что украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии.

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