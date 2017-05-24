"Черноморнефтегаз" объяснил, почему ФСБ выбрала его объекты для учений

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Морские объекты нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", где спецназ ФСБ РФ проводит тактико-специальные учения, неоднократно становились предметом провокаций со стороны Украины, сообщил заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения предприятия Александр Петляк.

"Это плановые учения. Наши установки являются объектами повышенной опасности. Структуры ФСБ отрабатывают на этих объектах возможные провокации со стороны Украины. Были неоднократные посягательства, были облеты со стороны Украины, пароходы подходили", — сказал журналистам Петляк.

Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них примут участие около 2 тысяч человек. Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.