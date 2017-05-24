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    Россия

    "Черноморнефтегаз" объяснил, почему ФСБ выбрала его объекты для учений

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    В нефтегазодобывающем предприятии "Черноморнефтегазе" рассказали, что тактико-специальные учения ФСБ проходят планово, они продлятся с 24 по 29 мая.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Морские объекты нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", где спецназ ФСБ РФ проводит тактико-специальные учения, неоднократно становились предметом провокаций со стороны Украины, сообщил заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения предприятия Александр Петляк.

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    "Это плановые учения. Наши установки являются объектами повышенной опасности. Структуры ФСБ отрабатывают на этих объектах возможные провокации со стороны Украины. Были неоднократные посягательства, были облеты со стороны Украины, пароходы подходили", — сказал журналистам Петляк.

    Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них примут участие около 2 тысяч человек. Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

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