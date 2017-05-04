наверх
04.05.201714:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    На Кубани пресекли канал поставки оружия из Украины - ФСБ

    (обновлено: )103
    Сообщается, что по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В УФСБ по Краснодарскому краю заявляют о задержании гражданина Украины по подозрению в незаконной поставке оружия и боеприпасов.

    "Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта", – говорится в сообщении.

    Читайте также: В Одессе иномарка влетела в оружейный магазин

    При сбыте средств поражения был задержан гражданин Украины в Краснодаре, в отношении него принимается решение о возбуждении уголовных дел, уточнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на российско-украинской границе произошла погоня со стрельбой.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Подготовка к Евровидению
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Русский культурный центр во Львове
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка