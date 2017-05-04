На Кубани пресекли канал поставки оружия из Украины - ФСБ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В УФСБ по Краснодарскому краю заявляют о задержании гражданина Украины по подозрению в незаконной поставке оружия и боеприпасов.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта", – говорится в сообщении.

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При сбыте средств поражения был задержан гражданин Украины в Краснодаре, в отношении него принимается решение о возбуждении уголовных дел, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на российско-украинской границе произошла погоня со стрельбой.