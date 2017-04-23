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    Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске находится в стабильном состоянии

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    По информации главврача 1-й краевой клинической больницы Сергея Пудовикова, пациенту сделали повторную операцию - у него выявили контузию кишки, "состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает".
    Вооружённое нападение на приёмную ФСБ произошло в Хабаровске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Две операции провели раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно, сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

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    Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

    "В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату", — сообщил собеседник.

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