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    "Исламское государство" планирует теракты в России - директор ФСБ

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    Директор ФСБ РФ Александр Бортников
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о наличии оперативной информации о подготовке главарями запрещенной в России группировки "Исламское государство" терактов в РФ.

    "В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства", вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", — заявил Бортников во вторник на заседании НАК.

    По его словам, примером тому служат резонансные теракты, совершенные в последнюю неделю в России, Великобритании, Швеции и Египте.

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