"Исламское государство" планирует теракты в России - директор ФСБ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о наличии оперативной информации о подготовке главарями запрещенной в России группировки "Исламское государство" терактов в РФ.

"В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства", вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", — заявил Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, примером тому служат резонансные теракты, совершенные в последнюю неделю в России, Великобритании, Швеции и Египте.