В ФСБ сообщили подробности убийства в Хабаровском крае

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Житель Хабаровского края перед нападением на приемную УФСБ по Хабаровскому краю похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе г. Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю", — говорится в сообщении.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вооружённое нападение на приёмную ФСБ произошло в Хабаровске

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Как сообщили в ЦОС ФСБ, нападавший уничтожен, им являлся местный житель 1999 года рождения, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.