Польша в Совбезе ООН активно займется Украиной

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша собирается в Совете безопасности Организации Объединенный Наций активно обсуждать ситуацию в Украине.

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Так он прокомментировал решение об избрании Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН.

"Мы хотели бы, среди прочего, участвовать в решении проблем Африканского континента. Конечно, также будем оставаться активными в вопросах, связанных с нашим непосредственным соседством, в частности, с ситуацией в Украине", — отметил он.

Ващиковский подчеркнул, что Польша планирует обсуждать в рамках Совбеза терроризм, преступления против человечности, несоблюдение принципов международного права.

Он напомнил, что Польша уже в шестой раз избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Напомним, Генеральная ассамблея организации 2 июня поддержала кандидатуру Польши на непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2018-2019 годах. Также на 2018-2019 годы были избраны: Кувейт, Экваториальная Гвинея, Перу и Республика Кот-д`Ивуар.