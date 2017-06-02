Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН: Польша сменит Украину

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Кот д`Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея войдут в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянных членов на период 2018-2019 годов. Таковы результаты голосования, прошедшего в Генеральной Ассамблее ООН в пятницу.

В этом году выборы проходили в четырех региональных группах: африканских государств (два места), азиатско-тихоокеанских и развивающихся стран (одно место), восточноевропейской (одно место), стран Латинской Америки и Карибского бассейна (одно место). Все представленные страны-кандидаты были единственными, выдвинутыми от соответствующих групп.

Африканские государства в Совете на данный момент представлены Египтом и Сенегалом, азиатское-тихоокеанские — Японией, восточноевропейские — Украиной, латиноамериканские — Уругваем. Полномочия всех перечисленных стран в СБ завершаются 31 декабря 2017 года. Их заменят, соответственно, Кот д`Ивуар (страна получила 189 голосов) и Экваториальная Гвинея (185 голосов); Кувейт (188 голосов); Польша (190 голосов); Перу (186 голосов). Экваториальная Гвинея впервые получила место в СБ ООН.

Также с 1 января место за столом Совета займут Нидерланды. Представителей группы западноевропейских стран избрали в СБ в прошлом году. Нидерланды и Италия тогда претендовали на одно место, и ни одной стране не удалось получить необходимого в две трети большинства голосов. В итоге государства договорились разделить сроки пребывания в СБ по году: Италия входит в Совет с 2017 года, а в 2018 году уступит место Нидерландам. Члены Генассамблеи в пятницу утвердили кандидатуру Нидерландов подавляющим большинством в 184 голоса.

Еще на год в СБ останется и второй представитель западноевропейских стран — Швеция.

СБ ООН состоит из 15 государств: 5 постоянных и 10 непостоянных членов, избираемых на два года. На данный момент в СБ заседают Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Швеция, Украина, Уругвай, Эфиопия, Япония.

Великобритания, Китай, Россия, США и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.