Избран председатель сессии Генассамблеи ООН

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак был избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лайчак был единственным претендентом на этот пост, его кандидатура была утверждена всеобщим одобрением без голосования на сессии ГА ООН в среду.

Словакия была единственным кандидатом от группы восточноевропейских государств в ООН, к которой по принципу региональной ротации должна перейти данная функция. Президентом 71-й сессии был представитель Фиджи Питер Томпсон.

В прошлом году глава МИД Словакии также претендовал на пост генерального секретаря ООН. В итоговом голосовании Совета Безопасности ООН Лайчак занял второе место, уступив экс-премьеру Португалии и нынешнему главе всемирной организации Антониу Гутеррешу.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.

Напомним, Украина с 1 февраля начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.