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    В мире

    Избран председатель сессии Генассамблеи ООН

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    Мирослав Лайчак был единственным претендентом на этот пост, его кандидатура была утверждена всеобщим одобрением без голосования на сессии ГА ООН в среду.
    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак был избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Лайчак был единственным претендентом на этот пост, его кандидатура была утверждена всеобщим одобрением без голосования на сессии ГА ООН в среду.

    Словакия была единственным кандидатом от группы восточноевропейских государств в ООН, к которой по принципу региональной ротации должна перейти данная функция. Президентом 71-й сессии был представитель Фиджи Питер Томпсон.

    В прошлом году глава МИД Словакии также претендовал на пост генерального секретаря ООН. В итоговом голосовании Совета Безопасности ООН Лайчак занял второе место, уступив экс-премьеру Португалии и нынешнему главе всемирной организации Антониу Гутеррешу.

    Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.

    Напомним, Украина с 1 февраля начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

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