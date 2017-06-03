Украина станет демократическим государством через одно поколение - социолог

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения, который показал, что больше всего украинцы (30%) доверяют лидеру политической силы "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко. Сейчас он не занимает никаких государственных постов и не является народным депутатом, однако до этого был министром обороны (в 2005-2007 годах).

Кроме того, почти каждый пятый украинец доверяет лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, мэру Львова Андрею Садовому, депутату и лидеру партии "За жизнь" Вадиму Рабиновичу и лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.

Читайте также: Власть теряет власть, что дальше? Эксперты подвели итоги недели

Комментируя результаты опроса, директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что если дело касается общественных или государственных вопросов, то украинцы предпочитают перекладывать ответственность на определенного политика или политическую силу.

"Украинцы поддерживают предоставление регионам больших полномочий, в том числе финансовых, децентрализации, но при этом на местные выборы ходят меньше всего избирателей. Что это значит? Что мы хотели бы, но мы не берем эту ответственность на себя. Если ты хочешь больше полномочий, значит, у тебя больше ответственности. Приди и проголосуй, вдумчиво проголосуй, не за гречку. Это пример пока того, что называется "формирование гражданского общества". Я надеюсь, что через, по меньшей мере, одно поколение мы все-таки будем развитым, демократическим, европейского типа государством", — выразил оптимизм Антипович.

Как сообщалось, в пятницу, 2 июня, в Одессе неизвестные облили зеленкой нардепа от "Оппозиционного блока" Наталию Королевскую.