Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения в результате инцидента в Одессе, сообщила депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Ирина Ковалиш.

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"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", — написала депутат на своей странице в в Facebook.

Напомним, в пятницу, 2 июня, в Одессе возле отеля "Гагагин" (район Аркадии), где проходил съезд платформы "Женщины за мир", неизвестные облили Королевскую зеленкой.