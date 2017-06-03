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    Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе

    (обновлено: )6615
    Как утверждает депутат Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш, у нардепа после нападения диагностировали ожог глаза и частичную потерю зрения.
    Канал на Youtube Nataliya Korolevska

    Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения в результате инцидента в Одессе, сообщила депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Ирина Ковалиш.

    Смотрите также: Атака зеленкой на Королевскую в Славянске: появилось видео

    "У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", — написала депутат на своей странице в в Facebook

    Напомним, в пятницу, 2 июня, в Одессе возле отеля "Гагагин" (район Аркадии), где проходил съезд платформы "Женщины за мир", неизвестные облили Королевскую зеленкой

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