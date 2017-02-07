Коалиция развалится по щелчку - Королевская

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Вместо того, чтобы принимать адекватные ситуации в стране законы, Верховная Рада занимается имитацией деятельности, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Наталья Королевская.

"Прошедшая неделя была самой страшной и трагической для страны с начала 2017-го года. Снова возобновились боевые действия на Донбассе, продолжают гибнуть люди. Первое, что должен сделать парламент — это адекватно реагировать. Мы потребовали, чтобы в первую очередь Рада рассмотрела законопроект о социальной защите и статусе мирных жителей пострадавших в результате АТО. Нужно на государственном уровне защитить людей Донбасса, которые страдают от эскалации конфликта. Вместо этого в повестке дня Верховной Рады мы видим законы о флоре и фауне, об экологической политике. Это, безусловно, важно, но это не те вещи, которые объединяют страну, парламент и позволяют принять адекватное ситуации решение", — считает политик.

По мнению Королевской помочь этой ВР может только способность принимать адекватные решения, но пока что этого нет.

"Вместо этого Рада готовится поднимать вопросы языка, праздников, НАТО — то, что сегодня не принесет мира в Украину. Если Рада будет и дальше разъединять, а не созидать, этот парламент до конца года не доживет. Еще несколько неоднозначных решений и начнется процесс самоликвидации парламента", — говорит депутат.

По ее словам, сегодня никто не возьмется предсказать, какая судьба ждет нынешнее парламенсткое большинство.

"Коалиция может как по щелчку развалиться, а может дожить до конца избирательного срока. Только адекватность в принятии решений и общая ситуация в стране будут влиять на жизнеспособность коалиции и Верховной Рады в целом", — уверенна Королевская.

Ранее фракция "Блок Петра Порошенко" призвала депутатов "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства.