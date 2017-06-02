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    "Зеленая" атака. Стали известны детали инцидента с Королевской в Одессе

    (обновлено: )54313
    Наталию Королевскую облили зеленкой возле одесского отеля, где состоялся съезд платформы "Женщины за мир" при участии нардепа. Инцидент произошел, когда всех попросили покинуть помещение из-за сообщения о минировании здания.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    facebook.com/AutomaidanOdesa

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Инцидент с народным депутатом от "Оппозиционного блока" Наталией Королевской, которую неизвестные облили зеленкой, произошел возле отеля "Гагагин" (район Аркадии) в Одессе, где в пятницу проходил съезд платформы "Женщины за мир" при участии нардепа.

    О том, что Королевскую облили зеленкой, ранее сообщили на странице "Автомайдан Одесса" в Facebook.

    Во время форума со сцены было объявлено, что поступило сообщение о минировании здания. Всех попросили покинуть помещение, чтобы полиция могла провести соответствующую проверку.

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    "На улице неизвестный плеснул в нардепа зеленкой, которая попала в лицо, на руки и одежду депутата", — сообщает УНИАН.

    В организации "Женщины за мир" нападение на Королевскую не комментируют, заявив лишь, что в Одессе состоялся съезд женщин юга Украины. Согласно сообщению, более 700 женщин обсуждали проект "шоковой пенсионной реформы".

    В полиции подтвердили получение сообщения о минировании гостиничного комплекса по улице Гагаринское плато, 5, которое впоследствии оказалось ложным. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

    Смотрите также: Атака зеленкой на Королевскую в Славянске: появилось видео

    Год назад жители Славянска с криками "Ганьба!" облили Королевскую водой и зеленкой, а также обсыпали мукой. Инцидент произошел во время праздничного шествия ко Дню Победы над нацизмом.

    Ранее под "раздачу зеленки" попали народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, адвокат Татьяна Монтян, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе и многие другие.

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