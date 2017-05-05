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    В Славянске из-за Королевской на концерте подрались женщины

    (обновлено: )4211
    В зале Центра культуры в Славянке Донецкой области в ходе концерта к 9 мая произошла драка из-за народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Натальи Королевской.
    Канал 6262.com.ua - Сайт города Славянска

    Так, драка произошла между одной из активисток, которая на концерте держала в руках плакат с надписью "Королевская, возвращайся в Кремль", и сотрудницей исполкома. Как сообщают местные СМИ, последняя в ходе инцидента "разбила свою грамоту у активистки на голове".

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    На данный момент конфликтом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось о конфликте с участием Королевской возле палатки "Оппоблока" в Мариуполе.

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