В Славянске из-за Королевской на концерте подрались женщины

Так, драка произошла между одной из активисток, которая на концерте держала в руках плакат с надписью "Королевская, возвращайся в Кремль", и сотрудницей исполкома. Как сообщают местные СМИ, последняя в ходе инцидента "разбила свою грамоту у активистки на голове".

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На данный момент конфликтом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о конфликте с участием Королевской возле палатки "Оппоблока" в Мариуполе.