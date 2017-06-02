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    У Королевской диагностировали ожог глаза и частичную потерю зрения

    (обновлено: )90109
    По информации депутата Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирины Ковалиш, у нардепа Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    facebook.com/AutomaidanOdesa

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Нардеп Наталья Королевская в результате инцидента в Одессе получила ожог глаза и частичную потерю зрения. Об этом сообщила депутат Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш в Facebook.

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    "У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", — написала депутат.

    Ранее сообщалось, что инцидент с народным депутатом от "Оппозиционного блока" Наталией Королевской, которую неизвестные облили зеленкой, произошел возле отеля "Гагагин" (район Аркадии) в Одессе, где в пятницу проходил съезд платформы "Женщины за мир" при участии нардепа.

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