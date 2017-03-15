Порошенко объяснил свою неосведомленность в деле Насирова демократией

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко не может ответить на вопрос о дальнейшей судьбе отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, сообщает пресс-служба главы государства.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

"Я мечтаю о том, чтобы в Украине каждый президент не имел возможности и желания быть информированным о ходе расследования", — подчеркнул Порошенко в интервью телеканалам.

Президент отметил, что руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий могут подтвердить полное невмешательство главы государства в их работу за все время существования этих антикоррупционных органов.

"Я горжусь тем, что при моем непосредственном участии создана независимая антикоррупционная инфраструктура", — отметил он.

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Отвечая на вопрос журналистов об оценке ситуации по задержанию Романа Насирова и перспектив этого дела, президент сказал:

"Я, возможно, первый президент, который может ответить на ваш вопрос, "какова будет судьба Насирова?" Я счастлив потому, что не знаю и не могу комментировать сущность этого дела. Я не знаю. И это как раз признак демократической страны".

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.