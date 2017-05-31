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    Эксперт связал запрет сайтов РФ и отставку министра информполитики

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    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (687)

    (обновлено: )252
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение СНБО о наложении санкций на некоторые российские сайты не могло стать ключевым поводом для уходя в отставку министра информполитики.
    Министр информационной политики Украины Юрий Стець
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке по состоянию здоровья в среду. В Мининформполитики не поддерживали на 100% введение санкций СНБО в отношении российских интернет-ресурсов.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Вконтакте, НАТО и Майдан. Соцсети спорят о соцсетях

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    Могло ли это стать поводом для отставки, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

    "Вполне возможно. Дело в том, что сам Стець в свое время вышел из медиа-бизнеса, то есть из сферы, которая связана с журналистикой, руководил каналом. Поэтому я думаю, как раз-таки он глубоко в душе в первую очередь как профессионал в данной сфере, не разделяет подобные новации, которые по большому счету являются в какой-то степени цензурой и угрозой свободе слова. Поэтому он мог использовать это уже как последний повод, чтобы подать в отставку. Но вряд ли это могло быть ключевым решением, из-за которого люди хлопают дверью", — отметил эксперт.

    Президент Петр Порошенко 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 17 мая указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

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