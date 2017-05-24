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    Политика

    Подгруппа по безопасности предложила новые участки для отвода сил

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    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники подгруппы по безопасности высказали свои предложения по определению новых участков для разведения сил, подгруппа рассмотрит этот вопрос более обстоятельно.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Участники подгруппы по безопасности в Донбассе выдвинули предложения о новых участках для отвода сил от линии соприкосновения, сообщил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

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    В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп.

    "Участники (подгруппы по безопасности – Ред.) высказали свои предложения по определению новых участков для разведения сил и средств", — сказал Сайдик.

    По его словам, подгруппа в дальнейшем рассмотрит этот вопрос более обстоятельно.

    На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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