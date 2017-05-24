ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины начала расследование против первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу, сообщают "Украинские новости".

В частности, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 24 марта 2017 года по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, их использование и злоупотребление служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия.

Следователь указывает, что 25 апреля 2015 года приказом директора НАБУ на должность его первого заместителя был назначен Углава.

"Согласно полученным данным, в момент назначения на должность первого заместителя директора НАБУ он не утратил гражданства Грузии, состоял на учете Службы гражданства и миграции Грузии и фактически имел гражданство указанного государства до июня 2016 года", — отмечается в судебном решении.

Следствие подчеркивает, что закон "О государственной службе" прямо лишает права на государственную службу лиц, имеющих гражданство другого государства.

"Таким образом Углава, при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, что предоставило ему возможность в дальнейшем занять пост первого заместителя директора НАБУ", — считают в ГПУ.

Также в ведомстве отмечают, что должностные лица бюро, осуществлявшие проверку кандидата на службе и осведомленные о его принадлежности к гражданству Грузии, умышленно использовали свое служебное положение вопреки интересам службы и нанесли существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Кроме того, указывается, что ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов Углавы.

Напомним, ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции.