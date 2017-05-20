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    Политика

    НАБУ подготовило представление лишь на одного нардепа из "списка" Луценко

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    В НАБУ сообщили, что осуществляют расследование по уголовным производствам относительно двух народных депутатов - Евгения Дейдея и Андрея Лозового, причем представление о снятии неприкосновенности подготовлено лишь на Дейдея.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют расследование по уголовным производствам относительно двух народных депутатов — Евгения Дейдея и Андрея Лозового, говорится в официальном заявлении ведомства.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Ни реформ, ни результатов. Юрист о Юрии Луценко и ГПУ

    Согласно информации, эти производства начаты по результатам анализа е-деклараций указанных лиц, а также обращения общественных организаций.

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    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового из "Радикальной партии", Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

    "Но только в отношении одного из этих двух парламентариев, а именно Евгения Дейдея, проект подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду подготовлены детективами НАБУ по материалам проведенного досудебного расследования. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение") ", — сказано в сообщении.

    "Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", — добавили в НАБУ.

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    В ведомстве также напомнили, что согласно ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении народному депутату осуществляет генеральный прокурор. Привлечение к уголовной ответственности парламентариев при наличии достаточных доказательств для подозрения происходит после получения на это соответствующего согласия Верховной Рады. Необходимое для этого представление вносит генеральный прокурор.

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