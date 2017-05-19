Луценко: представления о снятии иммунитета с трех нардепов аргументированы

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоруупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны были собрать достаточно доказательств для подачи в ГПУ обращения о снятии неприкосновенности с народных депутатов, заявила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Я думаю, что, наверное, антикоррупционные органы, НАБУ и САП, смогли достаточно аргументировать, чтобы сделать эти три представления. Видимо, по этим трем народным депутатам они быстрее нашли какие-то аргументы, пожалуй, НАБУ считает, что этих аргументов достаточно для того, чтобы подать представление и чтобы генпрокурор об этом потом объявил в парламенте. Я думаю, это связано только с достаточностью и необходимостью тех доказательств, не больше и не меньше", — сказала Луценко в эфире на телеканала "112 Украина".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового из "Радикальной партии", Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

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Заместитель председателя Регламентного комитета ВР Владимир Арешонков сообщил, что представления относительно нардепов могут передать на рассмотрение Верховной Раде уже на следующей неделе.