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    Парубий высказался о депутатах с двойным гражданством

    (обновлено: )26
    Парубий считает, что "если человек демонстрирует, что он имеет гражданство другой страны, то пусть едет в ту страну, там баллотируется, и там избирается в высший законодательный орган".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В парламенте Украины не место депутатам с двойным гражданством, считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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    Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада", комментируя решение ВР о досрочном лишении Андрея Артеменко депутатского мандата.

    "Для меня этот вопрос был принципиальным. Я убежден, что человек, который нарушает закон, должен нести ответственность, и начинать всегда мы должны с себя – с Верховной Рады Украины", — подчеркнул он.

    Парубий считает, что "если человек демонстрирует, что он имеет гражданство другой страны, то пусть едет в ту страну, там баллотируется, и там избирается в высший законодательный орган".

    По его мнению, депутатом Рады такой человек быть не может.

    "И поэтому парламент принял, по моему мнению, ответственное решение – лишить мандата депутата Артеменко за нарушение закона, за двойное гражданство и за то, что он был лишен украинского гражданства", — подчеркнул Парубий.

    Напомним, 16 мая Верховная Рада на пленарном заседании поддержала снятие депутатских полномочий с народного избранника Андрея Артеменко.

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