Павленко: главный лоббист "церковных" законов - Парубий

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В повестку дня Верховной Рады на четверге внесены два скандальных законопроекта, которые жестко регламентируют жизнь церкви в Украине.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, антицерковные законы могут подорвать Украину изнутри.

"Я надеюсь, что у парламента хватит мудрости и эти законы не будут приняты. Эти законы очень небезопасны, поскольку несут своей целью подорвать междуконфессиональный мир, который еле удается сдерживать. Думаю, что руками некоторых ура-патриотов действуют те силы, которые заинтересованы в том, чтобы война в Украине была не только на востоке, но и в каждом украинском селе. Эти законы фактически приведут к очень серьезным расколам во многих населённых пунктах страны. Это может привести к глобальной гражданской войне внутри Украины. Причем войны на религиозной почве, которая является самой страшной по своей сути и возможности ее закончить", — сказал Павленко.

По словам депутата, подобные процессы выгодны, прежде всего, действующей власти.

"Эти люди пришли к власти благодаря конфликту, а не на том, что предложили лучшую программу или что-то построили. Чтобы сохранить власть они будут постоянно продуцировать новые и новые конфликты. Теперь они дошли уже и до церкви. Эти законы направлены не только против УПЦ, но и против всего православия в Украине. Кому-то выгодно послабить позиции этой конфессии в государстве", — говорит политик.

По словам Павленко, больше всего отстаивают скандальные законопроекты во фракции "Народного фронта".

"Несмотря на то, что эти законы противоречат Конституции, позиция спикера ВР Андрея Парубия — ставить их на голосование. Он является одним из главных лоббистов и сторонников скандальных инициатив. Продвигает эти законы "Народный фронт" — это их технология туманить страну изнутри", - подытожил Павленко.

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