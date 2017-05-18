Суд отказался приостановить лишение гражданства Артеменко

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Высший административный суд отказался удовлетворить ходатайство о приостановлении действия указа президента о прекращении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко до рассмотрения его жалобы по существу, сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Отмечается, что соответствующее решение суд огласил на заседании в четверг, рассмотрев ходатайство представителя интересов Артеменко в суде Леонида Сивакова.

В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков.

Рассмотрение иска назначено на 30 мая на 11.30.

В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".