наверх
18.05.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд отказался приостановить лишение гражданства Артеменко

    (обновлено: )24
    В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Высший административный суд отказался удовлетворить ходатайство о приостановлении действия указа президента о прекращении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко до рассмотрения его жалобы по существу, сообщили в пресс-службе ВАСУ.

    Андрей Портнов
    УНИАН
    Портнов: решением лишения гражданства Порошенко посылает два сигнала

    Отмечается, что соответствующее решение суд огласил на заседании в четверг, рассмотрев ходатайство представителя интересов Артеменко в суде Леонида Сивакова.

    В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков. 

    Рассмотрение иска назначено на 30 мая на 11.30. 

    В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском