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    Портнов: решением лишения гражданства Порошенко посылает два сигнала

    (обновлено: )35010
    Теперь у президента есть два выхода: либо избирательно неконституционно лишать гражданства, либо массово выселять из своей страны сотни тысяч украинских семей, параллельно владеющих паспортами других стран, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Александра Боровика

    Документ датирован 29 апреля. В указе отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины (президент принимает решение о лишении гражданства – Ред.) и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, указанные лица — Артеменко и Боровик, лишаются гражданства Украины.

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    Экс-советник Михаила Саакашвили Боровик заявил, что лишение его украинского гражданства незаконно.

    "Украинские органы ко мне не обращались, и вопрос моего гражданства никто, кроме немецкого правительства, со мной не обсуждал. Причин для лишения меня украинского гражданства нет — после предоставления мне украинского гражданства я второе гражданство не принимал и на службе у иностранных стран не был", — цитирует Боровика "Украинская правда".

    Он также подчеркнул, что пока ему ничего неизвестно о соответствующем указе. 

    "Поэтому если президент действительно что-то подписал, это не конституционно", — сказал Боровик.

    Официально подтвердили

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    Украинское фото
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    Также в пятницу, 5 мая, Государственная миграционная служба подтвердила, что Андрея Артеменко лишили украинского гражданства. 

    "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств", – говорится в сообщении.

    В ГМСУ отметили, что материалы в отношении Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017.

    По Конституции президент принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

    "Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия", – сообщили в ведомстве.

    Массовая угроза

    Ситуацию с лишением гражданства на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

    По его мнению, ключевых сигналов у этого решения два.

    "Первое – избирательность применения этого инструмента, потому как общеизвестными являются факты владения вторым гражданством десятками депутатов, чиновников и бизнесменов, а также сотнями тысяч обычных граждан в приграничных регионах страны. 

    Пока, для реализации этой разновидности репрессий Президент выбрал неугодного депутата, оставив без внимания остальных. Но ему придётся публично объяснить, почему это сделано только в отношении политических оппонентов", – отметил Портнов.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Это агония. Портнов об указе Порошенко о лишении гражданства Артеменко

    Второй момент: каждый, владеющий вторым паспортом гражданин теперь находится не только под угрозой прекращения гражданства, но и выдворения из своей страны, потому как приехать в Украину человеку без украинского гражданства можно будет всего на 90 дней в течении полугода и то, если у пограничника или СБУ не будет другой разнарядки или плохого настроения, сообщил юрист.

    "Конечно, таким гражданам можно попробовать попросить у украинских властей вид на жительство, но зачем властям раздавать виды на жительство тем, у кого они только что отняли гражданство", – задается риторическим вопросом Портнов.

    Он считает, что у Порошенко теперь есть два выхода: "либо избирательное применение этого неконституционного полномочия, либо массовое выселение из своей страны сотен тысяч украинских семей, параллельно владеющих румынскими, венгерскими, польскими, российскими и другими паспортами". 

    "Хотя, за последние три года это будет уже не первое массовое выселение граждан из своей собственной Родины, начать аннулирование паспортов и выдворение можно с тех регионов, где на выборах не планируют голосовать за действующего Президента", – резюмировал Портнов.

    Ранее необоснованным назвал лишение себя гражданства и внефракционный депутат Андрей Артеменко: он пообещал, что будет обжаловать решение в суде. Напомним, Артеменко приобрел скандальную известную после его так называемого "мирного плана" по Украине, который он собирался передать Дональду Трампу.

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