Портнов: решением лишения гражданства Порошенко посылает два сигнала

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Александра Боровика.

Документ датирован 29 апреля. В указе отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины (президент принимает решение о лишении гражданства – Ред.) и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, указанные лица — Артеменко и Боровик, лишаются гражданства Украины.

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Экс-советник Михаила Саакашвили Боровик заявил, что лишение его украинского гражданства незаконно.

"Украинские органы ко мне не обращались, и вопрос моего гражданства никто, кроме немецкого правительства, со мной не обсуждал. Причин для лишения меня украинского гражданства нет — после предоставления мне украинского гражданства я второе гражданство не принимал и на службе у иностранных стран не был", — цитирует Боровика "Украинская правда".

Он также подчеркнул, что пока ему ничего неизвестно о соответствующем указе.

"Поэтому если президент действительно что-то подписал, это не конституционно", — сказал Боровик.

Официально подтвердили

Также в пятницу, 5 мая, Государственная миграционная служба подтвердила, что Андрея Артеменко лишили украинского гражданства.

"Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств", – говорится в сообщении.

В ГМСУ отметили, что материалы в отношении Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017.

По Конституции президент принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

"Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия", – сообщили в ведомстве.

Массовая угроза

Ситуацию с лишением гражданства на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

По его мнению, ключевых сигналов у этого решения два.

"Первое – избирательность применения этого инструмента, потому как общеизвестными являются факты владения вторым гражданством десятками депутатов, чиновников и бизнесменов, а также сотнями тысяч обычных граждан в приграничных регионах страны.

Пока, для реализации этой разновидности репрессий Президент выбрал неугодного депутата, оставив без внимания остальных. Но ему придётся публично объяснить, почему это сделано только в отношении политических оппонентов", – отметил Портнов.

Второй момент: каждый, владеющий вторым паспортом гражданин теперь находится не только под угрозой прекращения гражданства, но и выдворения из своей страны, потому как приехать в Украину человеку без украинского гражданства можно будет всего на 90 дней в течении полугода и то, если у пограничника или СБУ не будет другой разнарядки или плохого настроения, сообщил юрист.

"Конечно, таким гражданам можно попробовать попросить у украинских властей вид на жительство, но зачем властям раздавать виды на жительство тем, у кого они только что отняли гражданство", – задается риторическим вопросом Портнов.

Он считает, что у Порошенко теперь есть два выхода: "либо избирательное применение этого неконституционного полномочия, либо массовое выселение из своей страны сотен тысяч украинских семей, параллельно владеющих румынскими, венгерскими, польскими, российскими и другими паспортами".

"Хотя, за последние три года это будет уже не первое массовое выселение граждан из своей собственной Родины, начать аннулирование паспортов и выдворение можно с тех регионов, где на выборах не планируют голосовать за действующего Президента", – резюмировал Портнов.

Ранее необоснованным назвал лишение себя гражданства и внефракционный депутат Андрей Артеменко: он пообещал, что будет обжаловать решение в суде. Напомним, Артеменко приобрел скандальную известную после его так называемого "мирного плана" по Украине, который он собирался передать Дональду Трампу.