В Раду внесли документ о лишении депутатского мандата Артеменко

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Постановление о досрочном прекращении полномочий внефракционного депутата парламента Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с РФ, зарегистрировано в понедельник на официальном сайте Верховной Рады.

В документе отмечается, что предложение досрочно прекратить полномочия Артеменко связано с "прекращением гражданства Украины".

В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

Согласно Конституции, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае утраты гражданства.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятия санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.