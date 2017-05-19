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    Парубий назвал ключевые цели Украины

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    Как заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, ключевые цели для него были неизменными с начала его политической деятельности, и сегодня они являются стратегическими и важными для всего украинского государства.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) являются ключевыми целями Украины.

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    Украинское фото
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    Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

    "ЕС и НАТО – наши ключевые цели", — отметил он.

    Также Парубий добавил: "Эти цели лично для меня были неизменными с начала моей политической деятельности. И очень важно, что сегодня они являются стратегическими и важными для всего украинского государства, для всего украинского руководства".

    Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу.

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