Парубий назвал ключевые цели Украины

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) являются ключевыми целями Украины.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

"ЕС и НАТО – наши ключевые цели", — отметил он.

Также Парубий добавил: "Эти цели лично для меня были неизменными с начала моей политической деятельности. И очень важно, что сегодня они являются стратегическими и важными для всего украинского государства, для всего украинского руководства".

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу.