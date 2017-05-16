Жена Луценко задекларировала новый Mercedes почти за 2,5 млн грн

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска. Соответствующая информация об этом опубликована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно данным реестра, Луценко приобрела право на автомобиль 10 мая за 2 430 000 грн. Продавцом выступил гражданин Украины Артем Кучеренко.

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Согласно декларации за прошлый год, Луценко получила 146 000 грн заработной платы в Верховной Раде, 569 000 грн дохода от предоставления в аренду имущества, 26 000 грн компенсации за проезд, 79 000 грн на командировки и 3 000 грн бонусов.

Ее муж, генеральный прокурор Юрий Луценко, задекларировал получение за 2016 год в качестве зарплаты 51 000 грн в парламенте и 362 000 грн на должности генпрокурора.

Также чета Луценко получила 733 000 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества от брата генпрокурора, Сергея Луценко.

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Супруги задекларировали подарок в неденежной форме от сына, Александра Луценко, на сумму 132 000 грн. Ирина Луценко получила от Александра Луценко еще один подарок на сумму 97 000 грн.

На банковских счетах Юрий и Ирина Луценко сохраняют более 3,2 млн грн, $6706 и €1132, наличными – 325 000 грн, $300 000 и €60 000.