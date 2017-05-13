Луценко уйдет с поста генпрокурора на пике доверия — Мельник

КИЕВ, 13 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 12 мая, исполнился ровно год как Юрий Луценко занимает должность генпрокурора. Луценко сообщил, что за время его пребывания на своем посту в совокупности было возвращено 52 миллиарда гривен. Кстати, по подсчетам экспертов, в целом у Луценко 118 обещаний, 41 из которых он выполнил. Его уровень ответственности составляет 35%.

Работу Луценко прокомментировал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Луценко в первую очередь политик. Соответственно, он готовит электорат к новому витку своей политической карьеры. С должности генерального прокурора он уйдет, когда будет на пике доверия — это обвинительное решение суда по делу Януковича. Но он уйдет, пока решения судей не будут оспорены в ЕСПЧ и вся Украина не увидит, насколько юридически неграмотные были органы следствия", — считает эксперт.