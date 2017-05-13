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    Луценко уйдет с поста генпрокурора на пике доверия — Мельник

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    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил, что Юрий Луценко оставит должность, когда будут приговоры по делу Виктора Януковича, но до того, как они будут оспорены в ЕСПЧ.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 13 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 12 мая, исполнился ровно год как Юрий Луценко занимает должность генпрокурора. Луценко сообщил, что за время его пребывания на своем посту в совокупности было возвращено 52 миллиарда гривен. Кстати, по подсчетам экспертов, в целом у Луценко 118 обещаний, 41 из которых он выполнил. Его уровень ответственности составляет 35%.

    Юрий Луценко
    УНИАН
    Юрьев год. Генпрокурор Луценко есть - дел нет

    Работу Луценко прокомментировал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Луценко в первую очередь политик. Соответственно, он готовит электорат к новому витку своей политической карьеры. С должности генерального прокурора он уйдет, когда будет на пике доверия — это обвинительное решение суда по делу Януковича. Но он уйдет, пока решения судей не будут оспорены в ЕСПЧ и вся Украина не увидит, насколько юридически неграмотные были органы следствия", — считает эксперт.

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