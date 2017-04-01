Луценко задекларировал книжные шкафы и угнанный автомобиль

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг. Информация опубликована в данных Единого государственного реестра деклараций.

Генпрокурор задекларировал коллекцию книг периода конец 19 — начало 20 века, 27 секций книжных шкафов из дерева и часы. При этом у его жены коллекция картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, две женские сумки, часы, три ювелирных набора из драгоценного металла и драгоценных камней (серьги и кольцо) и пальто из меха.

В своей декларации Луценко указал две квартиры, жилой дом и земельный участок, которые на 100% принадлежат его жене — народному депутату Украины Ирине Луценко. Кроме того, в ином праве собственности у нее находятся еще две квартиры, три земельных участка, три гаража и три жилых дома.

Кроме того, генпрокурор задекларировал три автомобиля. При этом авто Toyota Land Cruiser 200 — в угоне, сообщает УНН.

В 2016 году, будучи народным депутатом Украины, Луценко получил 51 092 грн заработной платы, 5 380 грн за командировку, 37 216 грн компенсации на ведение депутатской деятельности. А в должности генерального прокурора Украины он получил 362 204 грн (зарплата около 48,3 тысяч грн в месяц, если считать с середины мая, когда Луценко стал главой ГПУ).

Для сравнения, в 2015 году заработная плата Юрия Луценко в Верховной Раде составила 75 562 грн (около 6 тысяч гривен в месяц). Также в Верховной Раде он получил компенсацию на ведение депутатской деятельности в размере 80 559 грн, средства на командировку за границу — 21 670 грн и компенсацию за проезд — 4130 грн.

Его жена Ирина Луценко получила 146 581 грн заработной платы в 2016 году по месту работы в Верховной Раде, 569387 грн дохода от предоставления в аренду имущества, 26136 грн компенсации за проезд, 79606 грн на командировки и 3782 грн бонусов.

Вместе с тем семья Луценко получила в 2016 году подарки в неденежной форме на общую сумму 229 585 гривен.

На банковских счетах генпрокурора и его жены-нардепа — 3238381 гривен, 6706 долларов, 1132 евро.

Наличными семья Луценко в 2016 году хранила 325 000 гривен, 300 000 долларов и 60 000 евро.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.