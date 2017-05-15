В ББП назвали дату отчета Луценко в Раде

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует 24 мая отчитаться перед депутатами Верховной Рады о работе за год, сообщил в понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рекомендовал генпрокурору провести публичный отчет своей деятельности за год в парламенте.

"Отчет Генпрокурора в ВР планируется в среду, 24 мая", — написал Гончаренко в Facebook.

Парламент 12 мая 2016 года поддержал представление президента о назначении бывшего министра внутренних дел, главы фракции "Блок Петра Порошенко" Луценко на должность генерального прокурора страны. В тот же день непосредственно в зале парламента Порошенко подписал указ о назначении Луценко генпрокурором.

Луценко с 2005 по 2010 год дважды занимал пост главы МВД Украины. В декабре 2010 года он был арестован по обвинению в растрате госсредств в особо крупных размерах. После почти двухлетнего следствия Луценко признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2013 года он был помилован указом президента.