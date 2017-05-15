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    Политика

    В ББП назвали дату отчета Луценко в Раде

    (обновлено: )21
    Как сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, отчет генерального прокурора Юрия Луценко в парламенте запланирован на 24 мая.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует 24 мая отчитаться перед депутатами Верховной Рады о работе за год, сообщил в понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил подводит итоги года работы Луценко

    Ранее президент Украины Петр Порошенко рекомендовал генпрокурору провести публичный отчет своей деятельности за год в парламенте.

    "Отчет Генпрокурора в ВР планируется в среду, 24 мая", — написал Гончаренко в Facebook.

    Парламент 12 мая 2016 года поддержал представление президента о назначении бывшего министра внутренних дел, главы фракции "Блок Петра Порошенко" Луценко на должность генерального прокурора страны. В тот же день непосредственно в зале парламента Порошенко подписал указ о назначении Луценко генпрокурором.

    Луценко с 2005 по 2010 год дважды занимал пост главы МВД Украины. В декабре 2010 года он был арестован по обвинению в растрате госсредств в особо крупных размерах. После почти двухлетнего следствия Луценко признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2013 года он был помилован указом президента.

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