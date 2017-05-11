"Нормандский формат" нужно расширить за счет США - нардеп

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. "Нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины должен быть расширен за счет США, считает сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Юрий Бойко.

"Наша фракция изначально выступала за то, что "нормандский формат"… должен быть расширен. Мы изначально предлагали нашему руководству запросить Америку для участия в "нормандском формате", потому что Америка имеет влияние и на наше руководство, и в тоже время может разговаривать с Российской Федерацией", — сказал Бойко в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, фракция "Оппозиционного блока" выступает, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров "нормандского формата".

Ранее в МИД Украины сообщили, что глава ведомства Павел Климкин обсудил с высшим руководством США возможность привлечения этой страны к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Нормандский формат" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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