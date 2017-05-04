наверх
04.05.201723:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Постпред в Совете Европы: "нормандский формат" продолжит свою работу

    (обновлено: )20
    Как подчеркнул Дмитрий Кулеба, "нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться".
    Дмитрий Кулеба
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Несмотря на паузу во встречах по Донбассу "нормандской четверки" на высшем уровне, обусловленную грядущими выборами во Франции и Германии, эти встречи будут происходить в этом году летом, заверил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В праздничные дни в зоне АТО обстреливали меньше – спецкор

    "Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить… Если речь идет о паузе во встречах Нормандской четверки на топ-уровне — уровне глав правительств и государств — то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "5 канал" в четверг вечером.

    Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что процесс урегулирования конфликта на востоке Украины тормозится из-за выборов в Германии и Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Композитор Юрий Антонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка