Постпред в Совете Европы: "нормандский формат" продолжит свою работу

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Несмотря на паузу во встречах по Донбассу "нормандской четверки" на высшем уровне, обусловленную грядущими выборами во Франции и Германии, эти встречи будут происходить в этом году летом, заверил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить… Если речь идет о паузе во встречах Нормандской четверки на топ-уровне — уровне глав правительств и государств — то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "5 канал" в четверг вечером.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что процесс урегулирования конфликта на востоке Украины тормозится из-за выборов в Германии и Франции.