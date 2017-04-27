В Раде просят американцев не уменьшать помощь Украине

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко призвала американских коллег не уменьшать помощь Украине, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как отмечается, об этом шла речь на встрече в Вашингтоне украинских и литовских парламентариев со старшим директором по вопросам Европы и России Фионой Хилл.

"Председатель комитета призвала американских коллег не уменьшать помощь Украине, безопасность и успех которой лежит в плоскости стратегических интересов США. Гопко отметила важность активизации поддержки энергетической безопасности Украины", — отмечается на сайте Рады.

Делегация парламентариев из Украины и Литвы проводит ряд встреч в Вашингтоне в рамках первой совместной инициативы с целью усиления международной поддержки Украины.

Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.

По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.