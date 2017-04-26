Сокращение финпомощи США: посольство Украины сделало заявление

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сокращение финансовой помощи со стороны США Украине в 2018 году может составить только 30%, а не 69%, как писали ранее, сообщает украинское посольство в США.

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В украинском посольстве в США отметили, что сумма финансовой помощи от США включает в себя и кредитные гарантии. Как заявляют украинские дипломаты, в 2018 году Украина в связи с ростом экономики не будет в них нуждаться, поэтому фактическое сокращение финансовой помощи составит лишь на 30%.

"Фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей страны", — говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook.

Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.

По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.